Онуфриев – в топ-5 чемпионата Европы, Александр повторил личный рекорд
Украинский прыгун с шестом показал свой лучший результат на престижных турнирах
Украинский прыгун с шестом Александр Онуфриев выступил в финале чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике, который завершился в Бирмингеме.
Украинец финишировал пятым, повторив личный рекорд – 5,70 м.
Впервые с 2012 года Украина была представлена в мужских прыжках с шестом на чемпионате Европы. Тогда Максим Мазурик занял 8-е место.
Пятое место – это лучший результат Онуфриева на международных турнирах самого высокого уровня. Ранее он занимал 18-е место в квалификации ЧМ-2025.
ЧЕ-2026. Финал. Прыжки с шестом (мужчины)
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6.15 м
2. Эммануил Каралис (Греция) – 6.00 м
3. Батист Тьери (Франция) – 5.85 м
5. Александр Онуфриев (Украина) – 5.70 м
Напомним, Ярослава Магучих завоевала золото чемпионата Европы в прыжках в высоту.