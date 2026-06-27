Украинская прыгуния в высоту Ирина Геращенко поделилась впечатлениями от выступления на Мемориале имени Виталия Лонского в Бердичеве. Слова приводит Суспільне Спорт.

Просто такая цифра пришла в голову. Не думала, что я буду заказывать. Прыгнула 1.92 м — подумала, что дальше будет 1.97 м. Возможно, логичнее было бы поставить 1.98 м, чтобы это был топ-результат сезона. Но нужно работать, вот что скажу.

Мне повезло, купила билет Хельм — Бердичев с автовыкупом. Мы планировали прыгать два старта сразу, но планировали смотреть по состоянию. Состояние было хорошим, так что решили прыгать. Соревнования — это всегда праздник, а особенно дома.