Геращенко завоевала серебро на этапе Континентального тура в Варшаве
Легкоатлетка показала результат 1,92 метра
около 1 часа назадПодписаться в
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко заняла второе место на этапе Континентального тура в Польше с результатом 1,92 метра.
Геращенко лидировала в борьбе с Марией Жодзик на высоте 1,92 метра. Следующую планку на отметке 1,94 метра украинка не взяла, после чего перенесла две попытки на 1,96 метра. Они также оказались неудачными.
Победительницей соревнований стала Мария Жодзик, а третье место заняла Луиза Экман из Швеции.
Континентальный тур. Варшава (Польша)
1. Мария Жодзик (Польша) – 1.94 м
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.92 м
3. Луиза Экман (Швеция) – 1.90 м
Левченко одержала победу на Континентальном туре в Финляндии.