Денис Седашов

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в первом тяжелом весе Дэвид Бенавидес (32-0, 26 КО) высказался о возможном поединке против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит Fight News.

Боксер заявил, что в ближайшие годы не планирует переходить в хэвивейт.

Вопрос не в том, могу ли я выступать в супертяжелом весе, а в том, хочу ли я этого. Вероятно, в следующие пять лет я буду драться в первом тяжелом и полутяжелом весе. Я даже не думаю о супертяжелом дивизионе. Я уверен, что мог бы драться там, но сейчас, вероятно, в ближайшие пять лет я не буду думать об этом. Дэвид Бенавидес

В то же время американец допускает возможность встречи с украинцем в рамках круизервейта, отмечая высокий уровень соперника:

Усик заслуживает уважения больше, чем кто-либо другой. Это не тот бой, к которому я бы отнесся несерьезно. Я бы провел несколько поединков в первом тяжелом весе, чтобы хорошо себя чувствовать там и показывать максимум своих возможностей, потому что Усик — великий боец. Возможно, он один из лучших бойцов века. Дэвид Бенавидес

По предварительной информации, бой между Бенавидесом и Усиком может быть организован в 2027 году.

Новый соперник для Усика? В Саудовской Аравии анонсировали неожиданный мегафайт.