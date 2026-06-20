Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась ожиданиями от выступления на турнире FBK Games в нидерландском Хенгело. Спортсменка отметила, что подготовка к соревнованиям проходит по плану. Слова приводит Суспильне Спорт.

Я чувствую себя хорошо и наслаждаюсь процессом. Подготовка идет по плану, и сейчас главная цель — оставаться свежей и готовой к воскресенью. Мы сосредотачивались на последовательности в подходе и отталкивании. В прыжках в высоту каждый сантиметр имеет значение, поэтому важно чувствовать себя комфортно и уверенно на каждом этапе прыжка.

У меня замечательные воспоминания об Играх FBK. Мне всегда нравится соревноваться в Нидерландах, потому что болельщики создают фантастическую атмосферу. Я рада вернуться и, надеюсь, покажу хорошее выступление для всех, кто придет посмотреть.