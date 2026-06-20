Денис Седашев

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах впервые в истории завоевала медаль на чемпионате Европы в командных соревнованиях. На турнире во французском Антони Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит и Кристина Петрова завоевали бронзовые награды.

На пути к пьедесталу украинская команда победила Молдову (45:31) и Венгрию (45:39). После поражения в полуфинале от лидеров мирового рейтинга из Италии (22:45), украинские спортсменки в поединке за третье место одолели соперниц из Испании со счетом 37:36.

Ранее сборная Украины в женской рапире не поднималась на чемпионатах Европы выше пятого места.

В целом эта награда стала четвертой для украинской сборной на текущем турнире.

Сопит стала чемпионкой Европы по фехтованию на рапирах.