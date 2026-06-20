Исторический успех! Украинские рапиристки завоевали бронзу чемпионата Европы-2026.
Медаль сине-желтым принесли Миронюк, Полозюк, Сопит и Петрова
около 5 часов назадПодписаться в
Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах впервые в истории завоевала медаль на чемпионате Европы в командных соревнованиях. На турнире во французском Антони Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит и Кристина Петрова завоевали бронзовые награды.
На пути к пьедесталу украинская команда победила Молдову (45:31) и Венгрию (45:39). После поражения в полуфинале от лидеров мирового рейтинга из Италии (22:45), украинские спортсменки в поединке за третье место одолели соперниц из Испании со счетом 37:36.
Ранее сборная Украины в женской рапире не поднималась на чемпионатах Европы выше пятого места.
В целом эта награда стала четвертой для украинской сборной на текущем турнире.
Сопит стала чемпионкой Европы по фехтованию на рапирах.
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