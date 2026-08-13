Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала успешную квалификацию в финал чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике.

Лидер сборной призналась, что отборочный этап проходил при сложных погодных условиях, а также поделилась настроением на решающий старт. Слова приводит Суспільне Спорт.

Было очень жарко — 30 градусов, сегодня самый жаркий день. Мы решили прыгать 1.88 м, а потом сразу 1.91 м. Прыгнула, очень рада. Теперь отдохну и буду готовиться к финалу.

В голове нет лишних мыслей — приехала прыгать и получать удовольствие. Конечно, есть желание защитить титул и выиграть третье «золото» чемпионата Европы. Тем более я видела медали на экранах: золотая награда очень красивая, так что хочется подняться на высшую ступень пьедестала.