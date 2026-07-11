Денис Седашов

Роман Петрук завоевал золотую медаль на чемпионате Украины по легкой атлетике в мужских прыжках в высоту.

Судьба чемпионского титула определилась на планке 2.23 м. Петрук преодолел её с первой попытки, тогда как его оппонент Дмитрий Никитин взял эту высоту лишь с третьего раза.

Следующие планки на отметках 2.25 м и 2.27 м не покорились ни одному из легкоатлетов.

Легкая атлетика. Чемпионат Украины-2026. Прыжки в высоту

1. Роман Петрук (Житомирская обл.) – 2.23 м

2. Дмитрий Никитин (Житомирская обл.) – 2.23

3. Владислав Лавский (Львовская обл.) – 2.20

Для спортсмена это первое золото взрослого национального первенства в карьере.

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