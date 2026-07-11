Петрук завоевал золото чемпионата Украины-2026 в прыжках в высоту
На подиум также поднялись Никитин и Лавский
около 2 часов назадПодписаться в
Роман Петрук завоевал золотую медаль на чемпионате Украины по легкой атлетике в мужских прыжках в высоту.
Судьба чемпионского титула определилась на планке 2.23 м. Петрук преодолел её с первой попытки, тогда как его оппонент Дмитрий Никитин взял эту высоту лишь с третьего раза.
Следующие планки на отметках 2.25 м и 2.27 м не покорились ни одному из легкоатлетов.
Легкая атлетика. Чемпионат Украины-2026. Прыжки в высоту
1. Роман Петрук (Житомирская обл.) – 2.23 м
2. Дмитрий Никитин (Житомирская обл.) – 2.23
3. Владислав Лавский (Львовская обл.) – 2.20
Для спортсмена это первое золото взрослого национального первенства в карьере.
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