Кохан выиграл золото на Континентальном туре в Познани
Для Михаила это уже девятый международный подиум подряд в сезоне-2026
около 5 часов назадПодписаться в
Михаил Кохан / Фото - Суспільне Спорт
Украинский метатель молота Михаил Кохан стал победителем турнира серебряной серии Континентального тура в Польше.
Во второй попытке Михаил показал результат 77,99 м, который принёс ему золото.
Для Кохана это уже девятый международный подиум подряд в сезоне-2026.
Всего в этом году 25-летний украинец завоевал четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду.
Континентальный тур. Мемориал Чеслава Цибульского. Познань, Польша. Мужчины
1. Михаил Кохан (Украина) – 77,99 м
2. Павел Файдек (Польша) – 77,47
3. Томас Мардал (Норвегия) – 76,95
Накануне Михаил завоевал серебро на турнире Континентального тура в Загребе.