Кохан выиграл золото на турнире в Турции
12 минут назад
Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал золотую медаль на Кубке имени Нуруллы Ивака в турецком Измире. Победным стал последний бросок на отметке 78.07 метра.
Кохан обошел ближайших конкурентов — Халила Илмазера (73.24 м) и Озкана Балтаджи (72.63 м) — более чем на 4 метра. Благодаря этому результату украинец стал шестым атлетом в мире, который в текущем сезоне метнул молот за 78 метров.
Напомним, на Кубке Европы Кохан продемонстрировал результат 77.79 м.
Бриллиантовая лига-2026 увеличивает выплаты за победу в финале.
