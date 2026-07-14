Денис Седашев

Мужская сборная Украины U-20 одержала третью победу в групповом раунде чемпионата Европы в Дивизионе B, обыграв команду Швейцарии. Этот результат гарантировал украинцам выход в четвертьфинал турнира.

После первой половины встречи сине-желтые имели преимущество в 15 очков, однако швейцарцы сравняли счет в третьей четверти (28:13). В заключительной десятиминутке подопечные Дмитрия Забирченко отыграли отставание в 8 очков и выиграли матч на последних минутах.

Наиболее результативным в составе сборной Украины стал капитан Егор Сушкин (21 очко).

Мужской чемпионат Европы U-20. Дивизион B

Украина — Швейцария 74:72 (22:18, 21:10, 13:28, 18:16)

Заключительный матч группового этапа сборная Украины сыграет 15 июля против Люксембурга.

Сборная Украины с 99 очками обыграла Данию и гарантировала себе второе место в первом раунде отбора на ЧМ.