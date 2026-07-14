Владимир Кириченко

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко заявлены на этап Бриллиантовой лиги, который состоится 18 июля в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Кроме двух украинок, в стартовом списке присутствуют еще шесть представительниц топ-10 мирового рейтинга сезона.

В частности, впервые в этом году в рамках Бриллиантовой лиги между собой будут соревноваться Магучих и австралийка Никола Олислагерс, которая в последний раз выступала на этих соревнованиях в финале сезона-2025, где опередила украинку в борьбе за «бриллиант».

Также в секторе для прыжков в высоту выступят Элеанор Паттерсон (Австралия), Мария Жодик (Польша), Ангелина Топич (Сербия), Морган Лейк (Великобритания) и Ламара Дистен (Ямайка).

Для Геращенко это будет второй старт в Бриллиантовой лиге-2026 после этапа в Сямыне, где она стала серебряной призёркой с личным рекордом сезона – 1,97 м.

Начало женских соревнований по прыжкам в высоту запланировано на 16:10 по Киеву.

Напомним, Магучих выиграла чемпионат Украины-2026.