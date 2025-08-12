Татьяна Степанова, тренер олимпийской чемпионки-2024 по легкой атлетике Ярославы Магучих, рассказала, насколько ее подопечной сложно выступать во время войны в Украине.

Цитирует Степанову Yle.fi.

«Однажды на Украину сыплются бомбы, а на следующий день у Ярославы соревнования. На кого бы это ни повлияло? Я вижу, как её нервы на пределе и как это стоит ей сантиметров. Мы даем соперницам большую фору.

Многие украинцы притупили чувствительность к войне. У нас уже нет сил бояться. В Днепре одна за другой звучат воздушные тревоги, а мамы с колясками на улицах продолжают свой путь, будто ничего не произошло.

Нам необходимо время от времени возвращаться домой. Нам нужны наши дома, друзья, общие вечера у гриля… Украинская жизнь».