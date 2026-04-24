Владимир Кириченко

Сборная Украины по лёгкой атлетике опубликовала состав на чемпионат мира 2026 по эстафетному бегу. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Украина на турнире будет представлена в смешанной командной эстафете 4x100 м. Для участия в дисциплине из шести украинцев выберут четырех.

Заявка сборной Украины:

Женщины: Диана Гончаренко, Анна Карандукова, Даниил Хаван

Мужчины: Давид Кулаковский, Илья Попов и Александр Соколов.

Чемпионат мира по эстафетному бегу пройдет 2-3 мая в Ботсване.

Ранее стало известно, что Михаил Кохан и Ирина Климець примут участие в золотом этапе Континентального тура в Найроби.