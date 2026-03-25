С Всероссийской федерации лёгкой атлетики сняли все санкции? Для World Athletics допинг – это не проблема
ВФЛА прошла трехлетний «карантин»
около 2 часов назад
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале заявил, что с Всероссийской федерации легкой атлетики сняли все санкции, связанные с допингом.
«С Всероссийской федерации легкой атлетики сняты все санкции, связанные с допингом. Соответствующее решение принял Совет World Athletics.
ВФЛА прошла трехлетний «карантин» в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционные требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры. Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку – полное соответствие и превышение заданных стандартов».
Напомним, сборная Украины – в топ-4 медального зачёта ЧМ по легкой атлетике в помещении – это лучший результат с 2006 года.
