Владимир Кириченко

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале заявил, что с Всероссийской федерации легкой атлетики сняли все санкции, связанные с допингом.

«С Всероссийской федерации легкой атлетики сняты все санкции, связанные с допингом. Соответствующее решение принял Совет World Athletics. ВФЛА прошла трехлетний «карантин» в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционные требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры. Подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку – полное соответствие и превышение заданных стандартов».

Напомним, сборная Украины – в топ-4 медального зачёта ЧМ по легкой атлетике в помещении – это лучший результат с 2006 года.