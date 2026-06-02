Левченко — о проблемах со здоровьем: «То, что я назвала акклиматизацией, оказалось отравлением»
Украинская легкоатлетка пожаловалась на пищевое отравление перед международным стартом
около 4 часов назадПодписаться в
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко сообщила в социальной сети о проблемах со здоровьем накануне выступления на турнире золотого уровня Мирового континентального тура Paavo Nurmi Games в Финляндии, который запланирован на среду, 3 июня.
По словам спортсменки, причиной ухудшения самочувствия стало пищевое отравление, которое она первоначально считала акклиматизацией. Левченко отметила, что не планирует отменять участие в соревнованиях, несмотря на слабость.
То, что я назвала «акклиматизацией», оказалось отравлением. И уже неделю я пытаюсь с этим справиться. Поскольку старты были запланированы заранее, то буду «работать» с тем, что есть.
Плюсы — я худая. Минусы — силы, где вы? Божий план иногда сложнее, чем мы можем представить.
Левченко и Геращенко оформили победный дубль на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.