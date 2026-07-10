Магучих и Геращенко – в финале чемпионата Украины. Видеотрансляция
Ярослава на протяжении 5 лет не соревновалась на национальном первенстве на открытом воздухе
около 3 часов назадПодписаться в
Геращенко и Магучих / Фото - ФЛАУ
Сегодня, 10 июля, состоится финал в секторе для женских прыжков в высоту в рамках чемпионата Украины в Львове.
Начало – в 19.30. Прямая трансляция доступна на «Суспільне Спорт».
Участие в нем примут медалистки Олимпиады в Париже – Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
Отметим, что Магучих на протяжении пяти лет не соревновалась на национальном первенстве на открытом воздухе.
Ранее стало известно, что Олег Дорошчук выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.
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