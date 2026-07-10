Владимир Кириченко

Сегодня, 10 июля, состоится финал в секторе для женских прыжков в высоту в рамках чемпионата Украины в Львове.

Начало – в 19.30. Прямая трансляция доступна на «Суспільне Спорт».

Участие в нем примут медалистки Олимпиады в Париже – Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Отметим, что Магучих на протяжении пяти лет не соревновалась на национальном первенстве на открытом воздухе.

Ранее стало известно, что Олег Дорошчук выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.