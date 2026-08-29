Магучих, Левченко и Петрук заявлены на Континентальный тур в Гайльбронне
Мужской турнир пройдет 29 августа, женский — 30 августа
Украинские прыгуны в высоту выступят на турнире серебряной серии Континентального тура в Хайльбронне (Германия).
В женский старт-лист из 12 атлеток вошли Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Этот старт является последним перед финалом Бриллиантовой лиги и чемпионатом мира.
В мужских соревнованиях заявлен украинец Роман Петрук. Его соперниками станут Мутаз Баршим (Катар), Ву Санхьок (Южная Корея) и Ян Штефела (Чехия).
Мужской турнир состоится 29 августа, женский — 30 августа.
«Очень рада за Ирину»: Магучих высказалась о успехе Геращенко и своем четвертом месте в Цюрихе.