Магучих — вторая в финале Бриллиантовой лиги, Геращенко — в топ-5
Победу одержала Элеанор Паттерсон
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебряную награду в финале сезона Бриллиантовой лиги.
Украинка уступила первое место австралийке Элеанор Паттерсон, которая впервые в карьере завоевала этот титул.
Магучих проигрывает решающий старт серии второй год подряд.
Другая украинская прыгунья Ирина Геращенко завершила соревнования на 5-й позиции.
Дорощук разделил третью ступеньку с олимпийским чемпионом в финале Бриллиантовой лиги.