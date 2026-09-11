Мальдера назвал своих кумиров в футболе и самого талантливого украинского игрока
Тренер сборной Украины отметил талант Андрея Ярмоленко
Фото: УАФ
Тренер сборной Украины Андреа Мальдера назвал своих кумиров в футболе и выделил самого талантливого украинского игрока.
Мальдера отметил, что его футбольным кумиром является Андрей Шевченко, а среди тренеров примером для него служит Карло Анчелотти.
Самым талантливым украинским футболистом специалист назвал Андрея Ярмоленко.
В сборной Украины ожидаются громкие изменения. Мальдера вызовет четырёх новичков.