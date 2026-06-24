Денис Седашов

Директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) Сергей Лапин рассказал о текущей ситуации вокруг организации следующего поединка украинца и возможном завершении его карьеры.

По словам руководителя команды, будущий соперник оценивается с уважением, однако окончательный выбор будет зависеть от масштабов потенциального шоу и детального анализа всех имеющихся предложений. В настоящее время менеджмент ведет переговоры с несколькими сторонами. Слова приводит Mirror.

Агит Кабайель – прекрасный боец, достойный чемпион и человек, которого мы уважаем. Здесь нет ничего личного, но бои такого масштаба не организуются через социальные сети или под давлением общественности. Александр провел всю свою карьеру, доказывая, кто он. На этом этапе вопрос уже не в том, что Усик кому-то должен. Вопрос в том, какое мероприятие можно устроить? Александр заслужил право тщательно оценивать каждый вариант. Мы беседуем с разными сторонами и рассматриваем все возможности. Решение будет принято до конца этой недели, и все будут знать, на каком этапе мы находимся. Ясность появится очень скоро. Но одно, что люди должны помнить: когда боец достиг всего, чего достиг Александр, каждое его выступление становится особенным. Возможно, фанаты уже видели его на ринге в последний раз. А может быть, впереди еще одна глава. Мы узнаем очень скоро. Сергей Лапин

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) обязал стороны Александра Усика и Агита Кабайела согласовать условия проведения поединка до 30 июня.

Красюк: «Ни в Украине, ни где-либо в мире даже на горизонте нет таланта, подобного Усику».