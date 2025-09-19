Владимир Кириченко

Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон завоевала золотую медаль на чемпионате мира-2025 в беге на 400 м.

Маклафлин-Леврон преодолела дистанцию за 47,78 с. Это лучший результат в мире за 40 лет.

Мировой рекорд принадлежит немке Марите Кох. В октябре 1985 года она пробежала дистанцию за 47,60 с.

Также это новый рекорд США в этой дисциплине.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике-2025. Токио, Япония. 400 м, женщины

1. Сидни Маклафлин-Леврон (США) – 47,78

2. Мариелейди Паулино (Доминиканская Республика) – 47,98

3. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 48,19

Watch Sydney McLaughlin-Levrone 🇺🇸 run a blistering 47.78s to win 400m GOLD at the World Championships!🥇



The fastest time in 40 years!!!!!



🥈 Marileidy Paulino 🇩🇴 47.98

🥉 Salwa Eid Naser 🇧🇭 48.19pic.twitter.com/vHyvjsRWGd — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 18, 2025

Напомним, что Сидни является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и четырёхкратной чемпионкой мира.

Ранее украинские Ярослава Магучих и Юлия Левченко пробились в финал ЧМ в прыжках в высоту.