Непревзойденная Маклафлин-Леврон на ЧМ показала лучший результат за последние 40 лет
Сидни установила рекорд США
20 минут назад
Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон завоевала золотую медаль на чемпионате мира-2025 в беге на 400 м.
Маклафлин-Леврон преодолела дистанцию за 47,78 с. Это лучший результат в мире за 40 лет.
Мировой рекорд принадлежит немке Марите Кох. В октябре 1985 года она пробежала дистанцию за 47,60 с.
Также это новый рекорд США в этой дисциплине.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике-2025. Токио, Япония. 400 м, женщины
1. Сидни Маклафлин-Леврон (США) – 47,78
2. Мариелейди Паулино (Доминиканская Республика) – 47,98
3. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 48,19
Напомним, что Сидни является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и четырёхкратной чемпионкой мира.
Ранее украинские Ярослава Магучих и Юлия Левченко пробились в финал ЧМ в прыжках в высоту.
