Владимир Кириченко

Легендарный норвежский легкоатлет Карстен Варгольм одержал победу в финале бега на 400 метров с барьерами на Евро-2026 по легкой атлетике.

Для Варгольма это уже третий подряд титул чемпиона Европы в этой дисциплине и пятое «золото» континентального первенства в целом за карьеру.

Норвежец выиграл с преимуществом в 1.24 секунды над ближайшим преследователем, установив рекорд соревнований.

ЧЕ проходит с 10 по 16 августа в Бирмингеме.

Чемпионат Европы по легкой атлетике. 400 м с барьерами. Мужчины. Финал

1. Карстен Варгольм (Норвегия) – 46.63 с

2. Эмиль Агекум (Германия) – 47.87 с

3. Исмаил Незир (Турция) – 48.26 с

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