Денис Седашов

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко выиграла первую золотую медаль на международной арене после возвращения к соревнованиям в секторе для прыжков в высоту. Украинка стала лучшей на этапе Континентального тура Мировой легкой атлетики в польском Белостоке.

Геращенко заняла первое место, покорив планку на отметке 1.96 метра, что стало новым рекордом этого турнира. Напомним, что ранее украинка завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.

Победный дубль Украины в Белостоке оформил Дмитрий Никитин. Украинский легкоатлет выиграл мужские соревнования по прыжкам в высоту, показав результат 2.23 метра.

