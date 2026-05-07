Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оставила в силе дисквалификацию спортсменов из Беларуси и РФ, отклонив соответствующие рекомендации МОК.

Президент организации Себастьян Коу подтвердил, что санкции, введенные еще в марте 2022 года, остаются неизменными. Слова приводит The Times.

В результате российского вторжения в Украину санкции World Athletics, введенные в марте 2022 года, которые исключают белорусских и российских спортсменов, официальных лиц и вспомогательный персонал из соревнований, остаются в силе.

Наш совет четко определил, что только при наличии реального прогресса в мирных переговорах он сможет начать пересмотр своих решений.

Мы все надеемся, что это произойдет скоро, но до тех пор совет остается единым в поддержке решения, принятого в марте 2022 года и повторно подтвержденного в 2023 и 2025 годах.