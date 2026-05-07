Никаких уступок. World Athletics отказалась возвращать белорусов в международный спорт
Себастьян Коэ разъяснил, при каких условиях белорусские и российские спортсмены смогут вернуться
18 минут назад
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оставила в силе дисквалификацию спортсменов из Беларуси и РФ, отклонив соответствующие рекомендации МОК.
Президент организации Себастьян Коу подтвердил, что санкции, введенные еще в марте 2022 года, остаются неизменными. Слова приводит The Times.
В результате российского вторжения в Украину санкции World Athletics, введенные в марте 2022 года, которые исключают белорусских и российских спортсменов, официальных лиц и вспомогательный персонал из соревнований, остаются в силе.
Наш совет четко определил, что только при наличии реального прогресса в мирных переговорах он сможет начать пересмотр своих решений.
Мы все надеемся, что это произойдет скоро, но до тех пор совет остается единым в поддержке решения, принятого в марте 2022 года и повторно подтвержденного в 2023 и 2025 годах.
«Это противоречит принципам справедливости»: НОК Украины осудил снятие санкций с Беларуси.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05