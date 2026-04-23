Денис Седашов

Украинские легкоатлеты Михаил Кохан и Ирина Климец выступят на очередном этапе Континентального тура World Athletics категории Gold. Соревнования под названием Kip Keino Classic примет столица Кении — Найроби. Сообщает Суспільне Спорт.

Украинский метатель молота ранее успел отличиться «золотом» на турнире в турецком Измире и в настоящее время является одним из фаворитов мужского сектора.

В женских соревнованиях за награды поборется Ирина Климец. 31-летняя легкоатлетка продолжает активный сезон после выступления на чемпионате Европы, где она заняла восьмое место в финале.

Соревнования пройдут 24 апреля.

