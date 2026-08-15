Денис Седашов

Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская поделилась эмоциями от выступления на чемпионате Европы-2026, где она завоевала бронзовую медаль в полумарафоне по спортивной ходьбе.

Спортсменка отметила сложность дистанции, покрытия и рельефа, а также оценила свое выступление на финишном отрезке. Слова приводит Суспільне Спорт.

Сложная трасса, сложная дистанция. Мы ее назвали трассой «Смотри под ноги», потому что, не знаю, видно ли это на трансляции, но вживую очень хорошо видно. Во-первых, очень много переходов с асфальта на брусчатку, с брусчатки на плитку. Затем по шоссе были ямы. Их старались закрыть, но не гладко: видно, что положили новый асфальт. Затем проехали автомобили и просто подняли его. Сложная трасса, потому что много поворотов. Они не слишком резкие, поэтому это более-менее, но постоянно вниз-вверх. И получается так, что немного вверх, наверное, больше, чем вниз. Но трасса прошла быстро. Из-за того что ты много кружишься и поворачиваешь, круг не тянется долго, а проходит быстро. Единственное, чем я недовольна, – наверное, своим финишем. Двадцать первый километр не отработан, или просто я уже отдала всё, что могла. Когда давали интервью, от меня ожидали финиша, как в 2022 году. Но сегодня другие соревнования, другой день, и я в другом состоянии. Людмила Оляновская

Расписание выступлений украинцев на Евро по легкой атлетике 15 августа: финал Магучих и Геращенко.