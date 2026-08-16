Татьяна Степанова, тренер чемпионки Европы в прыжках в высоту Ярославы Магучих, подвела итоги выступления своей подопечной и других украинок на континентальном первенстве.

Напомним, Магучих выиграла золотую медаль ЧЕ-2026 с результатом 1.97 метра, завоевав свой третий подряд титул чемпионки Европы. Слова приводит Суспільне Спорт.

Ветер был в лицо, но нам он вообще не помешал. Я всегда веду Ярославу с первого шага и отталкивания по секундомеру. Она бежала очень быстро. Холодно было, да. Также были незначительные ошибки в дуге, но мы ещё поработаем над этим, ведь впереди основной старт 11 сентября. Пусть все украинцы болеют за Ярославу!

Был прикол. Ярослава растянула шаги в дуге и решила взять это силой, а нужно было просто слегка держаться высоко на стопе. Она же присела, но видно, что есть сила – это очень здорово, что она сделала такой мощный прыжок. Если бы всё сделала красиво и легко, то взяла бы 1,95 м с первой попытки. И 2,01 м тоже можно было бы брать.

В финале удивила Мария Вукович. Мы с мужем всегда за неё болеем, она очень милая и доброжелательная. Также очень хотели, чтобы наша Ира взяла высоту. Геращенко вообще героиня! Вернуться и так прыгать после рождения ребёнка. Бессонные ночи дома в Киеве из-за обстрелов, как и все наши люди живут. И так выступить – она настоящая молодец!