Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко квалифицировалась в финал чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике и поделилась впечатлениями от своего выступления. Цитаты приводит Суспільне Спорт.

Возвращение? Иногда чувствую, что никуда и не уходила, а иногда – что только что вернулась. Это очень здорово, когда дома есть дополнительная поддержка. Мне нравится прыгать, это самое главное.

Жара? На самом деле не повлияла. Пряталась от солнышка, но все спокойно. Работаем дальше. Я очень люблю лето, но кондиционер мне действительно нужен.