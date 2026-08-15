Расписание выступлений украинцев на Евро по легкой атлетике 15 августа: финал Магучих и Геращенко
Сегодня будут разыграны комплекты медалей в спортивной ходьбе
Ярослава Магучих / Фото - UNITED24
Представляем расписание соревнований с участием украинцев на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике, который проходит в Бирмингеме.
Расписание выступлений украинцев 15 августа:
9.30. Спортивная ходьба, полумарафон, мужчины, финал (Николай Рущак, Роман Горбачев)
9.30. Спортивная ходьба, полумарафон, женщины, финал (Людмила Оляновская, Мария Сахарук)
9.30. Спортивная ходьба, марафон, мужчины, финал (Сергей Светличный, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук)
9.30. Спортивная ходьба, марафон, женщины, финал (Анна Шевчук)
22.07. Прыжки в высоту, женщины, финал (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко)
Напомним, украинец Олег Дорошчук завоевал серебряную медаль чемпионата Европы-2026.
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