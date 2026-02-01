Денис Седашов

Украинский прыгун в высоту Роман Петрук стал победителем командного чемпионата Украины после необычной развязки с перестрыбкой.

Вместе с Дмитрием Никитиным и Кириллом Луценко он сформировал тройку призеров — все трое преодолели высоту 2.11 м, а затем и 2.16 м. Решающая планка 2.21 м не покорилась ни одному из спортсменов.

По итогам попыток бронзовую награду завоевал Кирилл Луценко. Петрук и Никитин продолжили борьбу в перестрыбке, однако оба неудачно выполнили дополнительные попытки сначала на 2.21 м, а затем и на 2.19 м.

После этого Никитин решил прекратить перестрыбку, что автоматически принесло золото Роману Петруку.

