Он установил это достижение на турнире Dinamo Odessa Pole Vault Open Meeting
12-летний украинский прыгун с шестом Омелян Герасимчук на турнире Dinamo Odessa Pole Vaul Open Meeting преодолел планку в 4,10 м. Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины на своем официальном сайте.
Соответствующий результат украинский атлет установил 5 декабря. Соревнования проходили в помещении.
Как сообщает ФЛАУ, этот результат стал лучшим в мире для спортсменов в возрастной категории U-13.
Указывается, что этот рекорд не является официальным, поскольку мировые рекорды и рекорды Европы не регистрируются для этой возрастной категории атлетов.
