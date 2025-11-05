Определены финалисты премии World Athletics Awards-2025
Имена победителей станут известны 30 ноября на церемонии в Монако
Всемирная легкая атлетическая ассоциация (World Athletics) объявила финальный список номинантов на звание лучших легкоатлетов 2025 года.
Среди женщин в борьбу за награды вступили:
Фемке Бол (Нидерланды) — бег на 400 метров с барьерами;
Сидни Маклафлин-Леврон (США) — бег на 400 м и эстафета 4×400 м;
Тара Дэвис-Вудгол (США) — прыжки в длину;
Никола Олислагерс (Австралия) — прыжки в высоту;
Перес Джепчирчир (Кения) — марафон;
Мария Перес (Испания) — спортивная ходьба.
Среди мужчин номинированы:
Ноа Лайлз (США) — бег на 100, 200 и 4×100 м;
Эммануэль Ваньони (Кения) — бег на 800 м;
Арман Дюплантис (Швеция) — прыжки с шестом;
Маттиа Фурлани (Италия) — прыжки в длину;
Сабастьян Саве (Кения) — марафон;
Альфонс Симбу (Танзания) — марафон.
Голосование будет длиться до 9 ноября, а победителей в каждой категории объявят 30 ноября во время торжественной церемонии World Athletics Awards 2025, которая состоится в Монако.
