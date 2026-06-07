Ткачук финишировала второй в беге на 400 метров с барьерами на Континентальном туре в Польше
Украинка преодолела дистанцию за 55,44 секунды
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров с барьерами на этапе Континентального тура в Польше.
Ткачук преодолела дистанцию за 55,44 секунды.
Победу в забеге одержала представительница Португалии Диалло Фатумата, а третье место заняла польская бегунья Изабела Смолинская.
Континентальный тур. Результаты бега на 400 м с/б (женщины)
1. Диалло Фатумата (Португалия) – 54.31
2. Виктория Ткачук (Украина) – 55.44
3. Изабела Смолинская (Польша) – 55.69
Геращенко завоевала серебро на этапе Континентального тура в Варшаве.