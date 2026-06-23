Владимир Кириченко

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил перераспределение наград летней Олимпиады-2012 в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Медалей была лишена Екатерина Гулиева, которая в 2012 году завоевала серебро в беге на 800 м под флагом РФ. Причиной стало нарушение антидопинговых правил.

Спортсменка была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом (CAS) в марте 2024 года. Апелляция на это решение была отклонена 23 мая 2025 года.

Таким образом, серебряную медаль Игр-2012 в беге на 800 м получила Памела Джелима, бронзу – Алисия Монтаньо.

С 2021 года Гулиева выступает под флагом Турции.

Напомним, украинец Олег Дорошук завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.