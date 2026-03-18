Владимир Кириченко

Реал по сумме двух матчей обыграл Манчестер Сити (5:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб в третий раз подряд выбил горожан из самого сильного клубного турнира Европы.

В прошлом сезоне Реал победил Ман Сити в стыковых матчах за выход в 1/8 финала (3:1, 3:2), а в позапрошлом – в 1/4 финала (3:3, 1:1 (5:4 по пенальти).

В сезоне-2022/23 Сити обыграл Реал в полуфинале Лиги чемпионов (1:1, 4:0), а в финале победил Интер (1:0).

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин вышел на второй тайм матча против Манчестер Сити.