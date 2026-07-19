Денис Седашов

На трассе Спа-Франкоршам прошло Гран-при Бельгии в Формуле-1.

Победителем стал пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли, который благодаря этому результату укрепил свое лидерство в общем зачёте. Вторую позицию занял гонщик Ferrari Шарль Леклер, а тройку сильнейших замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал четвертым. Во время пит-стопа пилот Ferrari сбил механика.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Топ-10:

Андреа Кими Антонелли (Mercedes) Шарль Леклер (Ferrari) Макс Ферстаппен (Red Bull) Льюис Хэмилтон (Ferrari) Оскар Пиастри (McLaren) Исаак Хаджар (Red Bull) Ландо Норрис (McLaren) Габриэл Бортолето (Audi) Арвид Линдблад (Racing Bulls) Франко Колапинто (Alpine)

Следующий этап чемпионата пройдет 26 июля в Венгрии.

Ферстаппен — о Гран-при Бельгии: «Спа — моя любимая трасса».