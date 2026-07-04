Антонелли выиграл спринт на Гран-при Великобритании
На подиум также поднялись Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис
около 1 часа назадПодписаться в
Пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли стал победителем спринтерской гонки на этапе Формулы-1 в Великобритании на трассе в Сильверстоуне.
Вторым к финишу пришел британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон. Тройку призеров замкнул представитель McLaren Ландо Норрис.
Главная гонка Гран-при Великобритании стартует в воскресенье, 5 июля, в 17:00 по киевскому времени.
Ферстаппен — о слухах о переговорах с McLaren: «Если что-то изменится, вы услышите это от меня».