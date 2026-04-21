«Цена за титул»: Норрис объяснил проблемы McLaren на старте сезона-2026
В настоящее время в общем зачете лидирует Андреа Кими Антонелли
около 1 часа назад
Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис прокомментировал сложное начало нового сезона для команды McLaren. Британец признал, что текущая форма болида является следствием полной концентрации на прошлом титуле, однако он ожидает быстрого прогресса. Слова приводит The Guardian.
После трех этапов Норрис занимает пятое место в зачете пилотов, отставая от лидера сезона Андреа Кими Антонелли на 47 очков. По словам Ландо, пауза в календаре позволит команде подготовить масштабные обновления.
Это было трудное начало. Такова цена, которую платишь за победу в чемпионате и ставку всех карт на одну цель. Но сейчас есть время поработать над развитием и обновлениями без гонок. Уверены, что сможем сделать машину гораздо более конкурентоспособной в ближайшие месяц-два.
