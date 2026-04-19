Пилот Ferrari Шарль Леклер положительно оценил прогресс итальянской команды в текущем сезоне. В подкасте The BSMT by Gianluca Gazzoli монегаск отметил, что нынешний болид позволяет ему демонстрировать свой максимум и претендовать на самые высокие места в общем зачете.

Думаю, мы хорошо добавили с машиной. У нас действительно хороший болид, и мне нравится им управлять. Команда отлично работает с обновлениями, инженеры делают классную работу, и я получаю удовольствие от пилотажа. У нас есть потенциал бороться. Эта машина позволяет мне проявить себя. Скорость есть, теперь все зависит от меня: нужно максимально использовать возможности, быть стабильным и не ошибаться. Если я справлюсь с этим, мы сможем бороться.

Смогу ли я побороться за титул? Да, думаю, мы можем. Если у нас есть скорость, если машина позволяет и мы все правильно делаем — тогда да, мы можем бороться за титул. Я настроен оптимистично. У нас есть все необходимое. Я верю в команду, и если мы будем работать вместе, можем достичь действительно сильного результата.