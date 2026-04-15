Ответ хейтерам. Доменика ли встал на защиту современных обгонов в Формуле-1
Президент Ф-1 объяснил, почему считает критику относительно обгонов необоснованной
около 2 часов назад
Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал обвинения скептиков, которые считают современные обгоны в чемпионате искусственными. Глава серии отметил, что критики имеют «короткую память», и провел параллели с турбоэпохой 1980-х годов. Слова приводит Autosport.
Некоторые говорят, что в настоящее время обгоны стали искусственными. Что такое искусственный обгон? Обгон есть обгон. У людей короткая память. В турбо-эру 1980-х годов, а я уже тогда следил за Формулой-1, тоже было lift and coast на разных турбомоторах. Тогда тоже приходилось экономить во время гонок, потому что топливный бак был не таким большим. Возможно, у некоторых болельщиков старшего возраста, которые критикуют или высказывают замечания, немного короткая память.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04