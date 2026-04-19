Денис Седашов

Руководство Формулы-1 рассматривает возможность возвращения Гран-при Бахрейна или Саудовской Аравии уже в текущем сезоне. По данным The Telegraph, этапы могут быть восстановлены при условии стабилизации безопасности в регионе.

Потенциальным окном для проведения гонки называется октябрь — пауза между Гран-при Сингапура (9-11 октября) и Гран-при США (23-25 октября).

Бывший менеджер команд Jordan и Red Bull Марк Галлахер подтвердил приоритетность возвращения этих этапов.

Как только ситуация стабилизируется, гонки вернутся — неважно, произойдет ли это в этом году, в следующем или позже. Марк Галлахер

Ferrari возглавила рейтинг самых дорогих команд Формулы-1.