Денис Седашов

Челси одержал уверенную выездную победу над Астон Виллой в матче 29-го тура АПЛ.

Матч начался неудачно для синих — уже на 2-й минуте Дуглас Луис вывел хозяев вперед. Однако еще до перерыва Челси не только отыгрался, но и вышел вперед. Главным героем встречи стал Жоао Педро, который сначала сравнял счет, а на шестой добавленной минуте к первому тайму оформил дубль.

Во втором тайме преимущество лондонцев закрепил Коул Палмер, а точку в матче поставил тот же Жоао Педро, оформив итоговый хет-трик.

АПЛ. 29-й тур

Астон Вилла — Челси 1:4

Голы: Дуглас Луис, 2 – Жоао Педро, 35, 45+6, 64, Палмер, 55

Благодаря этому успеху Челси прервал серию из трех матчей без побед. Команда набрала 48 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице. Астон Вилла, потерпев второе поражение подряд, остается на четвертой позиции с 51 баллом.

