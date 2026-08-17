Доменикали: «Переговоры о проведении Гран-при в Африке продвигаются очень хорошо»
Руководитель Формулы-1 рассказал об изменениях в календаре
Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о переговорах по расширению календаря и возвращению этапов в новые регионы.
По словам руководителя «Королевских гонок», диалог о проведении Гран-при в Африке продвигается успешно, а также активные переговоры ведутся с другими странами. Слова приводит RacingNews365.
Думаю, я могу сказать, что переговоры по Африке продвигаются очень хорошо. В следующем году мы снова вернемся в Португалию, снова будем в Турции, а также ведем другие переговоры с странами Южной Америки и на Дальнем Востоке. Одно могу сказать точно: мы получаем все больше запросов [на проведение второго этапа] из Китая и Японии, но пока хотим сохранить одну гонку в Китае, поскольку нам необходимо укрепить позиции на этом рынке, прежде чем рассматривать другие варианты.
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