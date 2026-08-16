Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull, указал на недостатки технического регламента 2026 года.

Нидерландский пилот отметил, что из-за специфики работы силовой установки и использования педали газа высокая скорость в поворотах приводит к потере времени на прямых. Слова приводит RacingNews365.

Если ты быстрее в поворотах, из-за работы педалью газа теряешь больше на прямых после них. Так не должно быть. В любых гоночных сериях выигрыш времени в поворотах — это чистое преимущество.

Обычно за это не наказывают на прямой, а сейчас ты вынужден думать: «О, мне нужно использовать другую передачу». Это нивелирует большую часть времени на круге. Все видят плотную борьбу, потому что ты просто не можешь сделать разницу — тебе не дают этого сделать, ведь за это накажут на следующей прямой.