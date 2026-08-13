Денис Седашов

Команда Ferrari обновит силовую установку болида SF-26, что повысит его мощность как минимум на 10 л.с. Об этом сообщает издание Autoracer.

Ожидается, что модернизация позволит сократить время прохождения круга на 0,2 секунды. Обновление, разработанное по программе дополнительного развития (ADUO), дебютирует на Гран-при Италии в Монце (4–6 сентября).

Изменения предполагают установку нового турбокомпрессора. Улучшение эффективности турбины и компрессора оптимизирует давление и поток воздуха на высоких оборотах, уменьшая потери мощности.

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