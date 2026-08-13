Руководитель команды Формулы-1 Mercedes Тото Вольфф прокомментировал тот факт, что немецкий коллектив в последний раз выигрывал Кубок конструкторов в 2021 году, а титул в личном зачете пилотов — в 2020-м. Слова приводит RacingNews365.

Я всегда стараюсь соответствовать собственным ожиданиям. Я абсолютно не обращаю внимания на мнение окружающих. Очевидно, если моя жена или коллеги говорят мне, что я работал недостаточно хорошо, я отношусь к этому серьезно и стараюсь стать лучше. Каждый год нашей целью было сделать все возможное и победить. По сути, именно поэтому мы здесь — чтобы выигрывать чемпионаты.

Мы понимали, что в прошлом не могли побеждать, потому что машина никогда не была достаточно хорошей, чтобы опередить тех, кто находился впереди. Иногда это был Red Bull, иногда — McLaren. Наиболее реалистичными целями были второе и третье места, именно их мы и занимали, за исключением 2024 года. Думаю, если через 20–30 лет посмотреть на этот период, вы увидите, что за эти 15 лет — если смотреть сугубо на статистику — у нас было восемь первых мест, третье, второе, четвертое и второе. Так что это не катастрофа.