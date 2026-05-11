Денис Седашов

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился ожиданиями от борьбы за титул в текущем сезоне. Несмотря на значительное отставание лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли, 95-летний британец считает, что Макс Ферстаппен еще имеет шансы на камбэк. Слова приводит Autoracing 1.

Чемпионом этого года станет или Антонелли, или Ферстаппен! В Red Bull, похоже, преодолели кризис. У Макса снова загорелись глаза — а когда это случается, он становится по-настоящему опасным для соперников. Берни Экклстоун

В настоящее время ситуация в личном зачете остается в пользу представителя Mercedes — Антонелли уверенно лидирует, имея в активе 100 очков. Ферстаппен занимает лишь седьмую позицию с 26 баллами.

