Денис Седашов

Легендарный британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, готовится к судьбоносному решению.

По информации нидерландского журналиста Луиса Деккера, 41-летний пилот официально объявит о завершении своих выступлений в «королевских гонках» во время домашнего этапа в Сильверстоуне.

В Сильверстоуне Льюис Хэмилтон сделает важное заявление. И, я думаю, Хэмилтон объявит о завершении своей карьеры после сезона-2026. Луис Деккер

Напомним, карьера Льюиса в Формуле-1 длится уже два десятилетия. Он дебютировал в 2006 году в составе команды McLaren, с которой уже в 2008-м добился своего первого чемпионского титула. В настоящее время Хэмилтон делит рекорд по количеству титулов (7) с Михаэлем Шумахером.

