Норрис завоевал поул на Гран-при Майами, Антонелли – второй, Ферстаппен замкнул топ-5
Алонсо вне двадцатки лучших
около 1 часа назад
1 мая состоялась квалификация к спринту на четвертом этапе Формулы-1 – Гран-при Майами.
Победу одержал пилот Макларен Ландо Норрис. Второе время показал Андреа Кими Антонелли из Мерседеса, топ-3 замкнул еще один гонщик Макларена Оскар Пиастри.
Формула-1. Гран-при Майами. Международный автодром Майами. Топ-10
1. Ландо Норрис («Макларен») - 1.27,869
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,222
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,239
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,370
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,592
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,624
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,749
8. Франко Колапинто («Альпин») +1,451
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1,553
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,605
Выбыли после второго сегмента:
11. Габриел Бортолето («Ауди»)
12. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
13. Оливер Берман («Хаас»)
14. Алекс Албон («Вильямс»)
15. Карлос Сайнс («Вильямс»)
16. Арвидл Линдблад (Рейсинг Буллз)
Выбыли после первого сегмента:
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
18. Эстебан Окон («Хаас»)
19. Серхио Перес («Кадилак»)
Поделиться